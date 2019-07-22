'Trump suçlu, bundan sonra bakalım nereye gidiyoruz...'

ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Demokrat üye Jerrold Nadler, eski özel savcı Robert Mueller’ın Temsilciler Meclisi’nde vereceği ifade öncesi Trump'ın suçlu olduğunu ve bunun kanıtları olduğunu söyledi.

ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Demokrat üye Jerrold Nadler, Donald Trump’ın suçlu olduğunu gösteren önemli kanıtlar olduğunu belirtti ve hiçbir başkanın hukukun üstünde olamayacağını söyledi.

Fox News Sunday programına açıklamalarda bulunan Nadler, Mueller raporunun başkanın önemli suçlardan suçlu olduğunu gösteren önemli kanıtlar sunduğunu belirtti ve “Mueller’ın bu gerçekleri Amerikan halkına sunmasına izin vermeliyiz” dedi.

Nadler, “bundan sonra görelim nereye gidiyoruz” ifadesini kullandı.

AZİL İŞLEMİ İÇİN KANIT GEREKİYOR

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, Jerrold Nadler, yönetimin sorumlu tutulması gerektiğini söyledi ve hiçbir başkanın hukukun üstünde olamayacağını kaydetti.

Başkan hakkında azil işlemlerinin başlaması için bu tür suçların kanıtının sunulması gerekiyor.

ABD, Rusya soruşturmasını yürüten eski özel savcı Robert Mueller’ın Temsilciler Meclisi’nde vereceği ifadeye odaklanmış durumda.

Mueller 24 Temmuz’da Temcilciler Meclisi Adalet Komisyonu’yla İstihbarat Komisyonu’nda ifade verecek.

Mueller’ın ifade vermesiyle Demokratlar Trump’la ilgili soruşturmalarına destek yaratmayı ve muhtemel azil sürecine başlamayı umuyor.

Kongre’deki bazı Demokratlar Trump’ın azledilmesine destek veriyor ancak Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’den henüz destek alabilmiş değiller.

Geçen hafta Temsilciler Meclisi’nde azil karar tasarısı 95 evet oyuna karşı 332 oyla reddedilmişti.

Mueller 2016 seçimlerine Rusya’nın müdahelesiyle ilgili soruşturmasını Mart ayında tamamlamış ve Adalet Bakanlığı redakte edilmiş halini Nisan’da yayınlamıştı.

Adalet Bakanı William Barr da Trump’a adaleti engelleme suçlamaları yöneltmeye gerek olmadığı hükmüne varmıştı.