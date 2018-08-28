Trump suçladı, Beyaz Saray Google'ı soruşturacak

ABD Başkanı Donald Trump, Google arama motorunu 'adil medya'nın üstünü örterek 'sahte haberleri' yaymakla suçladı. Beyaz Saray'ın Google hakkında inceleme başlatacağı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda, Google'ı hedef aldı. Alphabet şirketine ait arama motoru Google'ın "adil medya"nın kendisi hakkındaki haberlerini gizlediğini öne süren Trump, konuyu ele alacağını söyledi.

Alphabet'ten yapılan açıklamada, Google'da yapılan aramalarda çıkan sonuçlarda herhangi bir siyasi önyargı gözetildiği suçlaması reddedildi.

Trump'ın ekonomi danışmanı Larry Kudlow gazetecilere yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'ın Google hakkında inceleme başlattığını belirtti.

Reuters'ın haberine göre, açıklamaların ardından Alphabeth'in hisseleri yüzde 0,3 geriledi.

Trump geçen hafta da sosyal medya şirketlerini, sansür uygulayarak "milyonlarca kişinin" sesini kısmakla suçlamıştı.