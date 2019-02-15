Trump sınıra duvar örmekte ısrarcı: Ulusal acil durum ilan edecek

ABD Senatosu ve Beyaz Saray sözcülüğünden yapılan açıklamalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika sınırına yapılması planlanan 5,7 milyar dolar maliyetindeki duvar için ulusal acil durum ilan edeceği duyuruldu.

ABD Senatosu Çoğunluk lideri Mitch McConnell, ülkenin Meksika sınırına yapılması planlanan duvar nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal acil durum ilan edeceğini duyurdu.

Konuya ilişkin gazetecilere açıklamada bulunan McConnell, "Başkan Trump yasayı onaylamaya hazırlanıyor ve aynı zamanda ulusal acil durum deklarasyonunu da yürürlüğe sokacak" ifadelerini kullandı.

Ulusal acil durum ilan edilmesini destekleyeceğini belirten McConnell, "Kongre üyelerine şunu söylemek istiyorum, Başkan yasayı imzalayacak. Kısa süre içerisinde bunu oyluyor olacağız" dedi.

Bir Beyaz Saray sözcüsü de McConnell'in açıklamasının ardından Trump'ın hükümet bütçe yasasının Kongre'den geçmesi durumunda imzalayacağını ve Meksika sınırında "insani ve ulusal güvenlik krizini durdurmak için" ulusal acil durum ilan edeceğini doğruladı.

'ACİL DURUM: DUVAR ÖRMENİN BİR BAŞKA YOLU'

Trump daha önce de Kongre’nin onayına ihtiyaç duymadan ABD-Meksika sınırına duvar örmek için ülkede “acil durum” ilan edebileceğini açıklamıştı. Trump Meksika sınırına duvar için “Acil durum ilan edip hızlıca inşa edebiliriz. Bu da duvarı örmenin bir başka yolu” ifadelerini kullanmıştı.

ULUSAL ACİL DURUM TRUMP'A NASIL YARDIMCI OLACAK?

Ulusal acil durum, devlet başkanına olası bir kriz durumuyla başa çıkabilmesi için geçici olarak tanınan özel yetkileri içeriyor. Bugüne kadar savaş tehlikesi veya küresel ticaret tehditleri gibi durumlar karşısında, çoğunlukla dış politika enstrümanı olarak kullanılan ulusal acil durumun iç politikada kullanıldığı örnekler de bulunuyor.

Pentagon’un işleyişini düzenleyen yasalara göre, eğer başkan ulusal acil durum ilan ederse, ABD silahlı kuvvetlerinin konuşlandırılmasını desteklemek amacıyla “gerekli” projeler için askeri inşaat fonlarına Savunma Bakanı tarafından para aktarılmasına izin verebilir. Benzer şekilde Savunma Bakanı mevcut askeri inşaat projelerini durdurarak veya erteleyerek, bu fonları “yetkili sivil projelere, askeri inşaatlara ve ulusal savunma için gerekli sivil savunma projelerine” uygulayabilir.

Trump’ın Meksika sınırına duvar inşa etmek için talep ettiği 5,7 milyar dolarlık bütçe, bu yıl askeri inşaatlar için ayrılan 10,3 milyar dolarlık bütçenin yarısından fazlası ediyor. Bu noktada asker aileleri için konut, sağlık ve eğitim harcamalarının zarar görebileceği tahmin ediliyor.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika sınırına inşa edilmesini istediği duvarın finansmanı konusundaki anlaşmazlık yüzünden çıkan bütçe krizi nedeniyle hükümet 35 gün kapalı kalmıştı.

ABD’de hükümetin kapanması birçok kamu kurumunun ödeneksiz kalması ve yüz binlerce kamu çalışanının maaşlarını almadan çalışması ya da ücretsiz izne ayrılması anlamına geliyor.

ABD Başkanı Trump, Aralık ayında Kongre’de görüşülen bütçede Meksika duvarına 5,7 milyar dolarlık finansman ayrılmasını istemiş, Kongre’deki Demokratlar bu isteği onaylamamıştı. Trump, Kongre’nin bu hamlesine hükümeti kapatmakla yanıt vermişti.

ABD hükümetinin yaklaşık dörtte birini oluşturan bölümünün ödenekten yoksun kaldığı bu dönemde yaklaşık 800 bin kamu çalışanı yılın ilk maaşını alamadı.