Trump: Şimdi biz olmadan IŞİD'e karşı savaşmak zorundalar

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya, İran ve Suriye'nin ABD'nin çekilme kararından memnun olmadığını ileri sürerek ‘Çünkü şimdi IŞİD'e karşı bizsiz savaşmak zorundalar’ dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’den çekilme kararı sonrası paylaştığı Twitter mesajlarında ABD’nin Suriye’de IŞİD’in yerel düşmanları diye nitelediği Rusya, İran ve Suriye'nin işini yaptığını öne sürerek “Şimdi artık başkalarının savaşma vakti geldi” dedi. Rusya, İran ve Suriye'nin ABD'nin çekilme kararından memnun olmadığını ileri süren Trump, "Çünkü şimdi IŞİD'e karşı bizsiz savaşmak zorundalar" dedi.

Trump, ABD’nin Suriye’den çekilme kararıyla ilgili olarak Twitter’dan paylaştığı mesajında şöyle dedi:

“Suriye’den çıkmamız sürpriz değil. Yıllardır bunun için kampanya yürütüyorum ve altı ay önce, bunu açıkça yapmak istediğimde daha uzun kalmayı kabul ettim. Rusya, İran, Suriye ve diğerleri IŞİD’in yerel düşmanları. Biz onların işini yapıyoruz. Şimdi eve dönme ve yeniden inşa zamanı.”

Trump daha sonra ise şu mesajları paylaştı:

“ABD Ortadoğu’nun polisi mi olmak istiyor? Neredeyse tüm vakalarda yaptıklarımızı takdir etmeyenleri korumak için, hiçbir şey elde etmeden, değerli hayatlar ve trilyonlarca dolar harcayarak… Orada sonsuza dek olmak istiyor muyuz? Şimdi artık başkalarının savaşma vakti geldi.”

Trump "Rusya, İran, Suriye ve pek çok başka devlet ABD'nin çekilmesinden memnun değil -Sahte Haberler'in dediğinin aksine- çünkü şimdi biz olmadan IŞİD'e karşı savaşmak zorunda kalacaklar, ki bundan nefret ediyorlar. Ben dünyanın fersah fersah büyük ordusunu inşa ediyorum. IŞİD bizi vurursa hapı yutar!" ifadelerini kullandı.

Getting out of Syria was no surprise. I’ve been campaigning on it for years, and six months ago, when I very publicly wanted to do it, I agreed to stay longer. Russia, Iran, Syria & others are the local enemy of ISIS. We were doing there work. Time to come home & rebuild. #MAGA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 Aralık 2018

Does the USA want to be the Policeman of the Middle East, getting NOTHING but spending precious lives and trillions of dollars protecting others who, in almost all cases, do not appreciate what we are doing? Do we want to be there forever? Time for others to finally fight..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 Aralık 2018