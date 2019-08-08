Trump silahlı saldırının düzenlendiği kentte protestoyla karşılandı

ABD Başkanı Donald Trump, 31 kişinin hayatını kaybettiği iki silahlı saldırının düzenlediği Ohio ve Teksas eyaletlerini ziyaret ediyor. Trump ilk durağı olan Ohio’nun Dayton kentinde protestoyla karşılandı.

ABD Başkanı Donald Trump ABD’de en az 31 kişinin hayatını kaybettiği iki silahlı saldırının düzenlediği Ohio ve Teksas eyaletlerini ziyaret ediyor. Trump ve eşi Malenia Trump’ı 9 kişinin hayatını kaybettiği Ohio’nun Dayton kentinde belediye başkanı Nan Whaley karşıladı. Whaley, Trump’ın Pazartesi günü yaptığı konuşmayı yeterli bulmadığını ifade etmiş ancak Dayton ziyaretinde kendisiyle görüşeceğini belirtmişti. Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, Trump, Dayton’daki saldırıya müdahale eden güvenlik görevlileri, hastane çalışanları ve saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleriyle bir araya geldi. Trump “Sizi Tanrı korudu. Bütün süreçte yanınızda olduğumuzu bilin isterim” dedi. Trump’ın ziyaret ettiği hastanenin yakınlarında ise “Bebek Trump” balonuyla protesto gösterisi düzenlendi. Protestoda üzerinde “Bir şey yapın”, “Şehrimizi kurtarın”, “Nedeni sensin” yazan pankartlar taşıdı.