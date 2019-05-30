Trump serbest bırakılan 'FETÖ' tutuklusu için Erdoğan'a teşekkür etti

ABD Başkanı Trump, dün serbest bırakılan 'FETÖ' tutuklusu ABD vatandaşı Serkan Gölge için Erdoğan'a teşekkür etti. Trump Erdoğan'la bu konuyu konuştuğunu söyledi. Dün iki lider telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'de "FETÖ"ye yardımdan tutuklu olan ABD vatandaşı Serkan Gölge'nin serbest bırakılmasından ötürü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Gölge'nin serbest bırakılmasıyla ilgili olarak Trump "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Bu konuyu konuşmuştuk" dedi.

"FETÖ"ye yardım etmekten ceza alan NASA çalışanı Serkan Gölge'nin dün Erdoğan ile Trump'ın telefon görüşmesinin ardından İskenderun'da tutulduğu cezaevinden bırakıldığı bildirilmişti.

Gölge'nin tahliyesinin ardından dün gece ABD Dışişleri de bir açıklama yayımlamış ve karardan memnun olduklarını belirtmişti.

“FETÖ” soruşturmasında gözaltına alınan Serkan Gölge, Ağustos 2016’da tutuklanmıştı. Dönemin Hatay valisi tarafından Gölge hakkında "FETÖ'nün kripto elemanı olduğu, Türkiye'de cemaatin okullarında okuduğu ve daha sonra Amerika'da cemaatle olduğu ve ABD'ye ajanlık yaptığı" suçlamaları sıralanmıştı.

2018'deki karar duruşmasında Gölge’ye “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 7 buçuk yıl hapis cezası verilmiş, itiraz üzerine suçlama “terör örgütüne yardım etmek” olarak değiştirilerek ceza 5 yıla düşürülmüştü.

