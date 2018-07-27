'Trump seçim öncesi ticaret politikasını yumuşatabilir'

ABD medyasının amiral gemisi Washington Post'ta yayımlanan bir analize göre ABD Başkanı Trump ve AB Başkanı Juncker arasında 'uzlaşılan' ticari gerilim, yaklaşan ara seçimler öncesinde kamuoyu desteği azalan Trump için kaçınılmazdı.

Geçtiğimiz gün bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, çelik ve alüminyuma getirilen ek gümrük vergileri ile başlayan ticari gerilimi “azaltma” yönünde anlaştıklarını duyurmuştu. Bugün, ABD medyasının amiral gemisi Washington Post’ta yayımlanan bir yazıya göre Trump yönetimi, pek rağbet görmediği anlaşılan korumacı ticaret politikalarında geri adım atarak sonbaharda yapılacak seçimler öncesinde kampanyasını riske atmamayı amaçlıyor.

2020’de yapılacak Başkanlık seçimleri öncesinde avantaj sağlayacak olan Kongre ara seçimleri 6 Kasım’da yapılacak. Anketlerde kamuoyu desteğinin azaldığı görülen Trump için hayati öneme sahip bu seçimlerde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı, 100 sandalyeli Senatonun ise üçte biri yenilenecek.

ANKETLER TRUMP ALEYHİNE DÖNÜYOR

Bir önceki başkanlık seçimlerine Rusya’nın müdahale ettiği iddiası hâlâ tartışılırken geçtiğimiz günlerde Trump ile bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2019’a kadar Washington’a ziyarette bulunmayacağını açıklamıştı.

Breanne Deppisch ve Joanie Greve imzasıyla yayımlanan yazı, Trump ve Putin’in hamlelerini Senato’da ve Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçiler arasında “kaybedeceklerine dair bariz bir korkunun” sinyali olarak değerlendiriyor.

Juncker ile imzalanan ön anlaşma çerçevesinde AB, ABD için önemli ihracat kalemlerinden olan soya fasulyesi ve doğalgaz dahil olmak üzere yüz milyonlarca dolar değerindeki ithalat için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Anlaşmanın bu bölümünün Trump’ın ticaret politikalarından etkilenen çiftçilerin tepkilerini yatıştırmak için imzalandığını belirten yazı, görüşmeden bir gün önce misillemelerden etkilenen çiftçiler için 12 milyar dolarlık acil yardım paketinin onaylandığını hatırlatıyor.

Dün yayımlanan seçim anketlerine dayandırılan analize göre, Trump liderliğindeki Cumhuriyetçi Parti, yüzde 50’ye yakın oyu bulunan Michigan, Minnesota ve Wisconsin gibi tarım bölgelerinde yüzde 35’e düşmüş durumda.