Trump: Savcı Mueller insanları yalan söylemeye zorluyor

ABD Başkanı Donald Trump, savcı Robert Mueller'i hedef alarak savcının 'insanları yalan söylemeye zorladığını' iddia etti.

ABD’de devam eden Rusya soruşturmasında özel yetkili savcı Robert Mueller, ABD Başkanı Donald Trump’ın eski kampanya yöneticisi Paul Manafort’un soruşturmada federal yetkililere defalarca yalan söyleyerek savcılıkla itiraf anlaşmasını ihlal ettiğini söyledi.

Voice of America'nın haberine göre Manafort yalan söylediğini reddederken, avukatları da müvekkillerinin “doğru bilgiler verdiğine” inandığını belirtiyor.

Manafort Eylül ayında suçunu itiraf edip savcılıkla işbirliği yapmayı kabul etmesinden bu yana özel savcının ofisiyle görüşüyordu. Alacağı cezayı beklerken hapiste bulunan Manafort’un birden fazla yıl hapis cezasına çarptırılabileceği kaydediliyor.

'MUELLER İNSANLARI YALAN SÖYLEMEYE ZORLUYOR'

Bunun ardından Trump, özel savcı Robert Mueller’ı “hayatları mahvetmekle” suçladı.

Twitter üzerinden mesajlar paylaşan Trump, medyanın “Bob Mueller’ı ‘aziz’ haline getirdiğini, aslında onun tam tersi olduğunu” düşündüğünü belirtti.

Trump, Mueller’ın soruşturması bittiğinde kişilerin “korkunç” ve “zalimce” muamele gördüğünün, "yalan söylemeyi reddettikleri için hayatlarının mahvedildiğinin" apaçık ortaya çıkacağını savundu.

Trump mesajında, “Sahte Cadı Avı devam ediyor ama Mueller ve öfkeli Demokratlar’dan oluşan ekibi sadece bir tarafa bakıyor, ötekine değil. Mueller kontroldan çıkmış çelişkili bir savcı” dedi.

Trump, Mueller’ın ABD adalet sistemine büyük zarar gerdiğini öne sürdü.