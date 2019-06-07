Trump: Rusya'yla ilişkiler düzeltilebilir

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-ABD ilişkilerine dair açıklamada bulundu. Trump, savcı Robert Mueller'in kendisine karşı Rusya soruşturmasının ABD-Rusya ilişkilerine zarar verdiğini söyledi.
Fox News'e konuşan Trump, "Rusya'yla işbirliğini ispatlayamayan" soruşturma için "cadı avı" nitelemesinde bulunarak, soruşturma altında olmasaydı Rusya'yla daha iyi ilişkilere sahip olacaklarını belirtti.
Trump, Rusya'yla ilişkilerin hala düzeltilebileceğini söyleyerek, bu konuda hala istekli olduğunu ifade etti.