Trump, Rusya’nın mesajını tam kavrayamadı

ABD Başkanının dünkü tweetleri, Trump’ın Rusya’nın mesajını tam kavrayamadığı yorumlarına yol açtı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın dün Twitter’dan yaptığı “füze” açıklamaları, Rusya’nın mesajlarını tam olarak kavrayamadığı yorumlarına neden oldu.

Lübnan’da bir televizyon kanalına konuşan Rusya’nın Beyrut Büyükelçisi Aleksandr Zaspıkin, ABD'nin Suriye'ye yönelik herhangi bir saldırısında Rusya’nın Amerikan füzelerini ve füzelerin fırlatıldığı platformları vuracağını söylemişti.

Donald Trump Rus büyükelçinin mesajına Twitter’dan verdiği yanıtta “Rusya, Suriye'ye gönderilen her füzeyi, tüm füzeleri vurma yemini ediyor. Hazır ol Rusya, çünkü şirin, yeni ve ‘akıllı!’ (füzeler) gelecek” dedi.

ABD Başkanı Trump’ın, söz ettiği “akıllı füzeler”in tartışmalı olması bir yana, Rus büyükelçinin füzelerin fırlatıldığı yerleri hedef alacakları yönündeki sözlerine “füzeler geliyor” diye yanıt vermesi, Rusya’nın mesajını eksik kavradığı yorumlarına neden oldu.

