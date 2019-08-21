Trump Rusya’nın G8'e dönüşünü destekleyeceğini söyledi

ABD Başkanı Trump, 2014’te G8 üyeliği askıya alınan Rusya’nın geri dönmesi önerisine itiraz etmeyeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’nın G8’e dönmesi için bir öneri sunulursa bunu destekleyeceğini söyledi.

2014 yılında diğer G8 ülkeleri tarafından Ukrayna ve Kırım politikasıyla ilgili suçlanan Rusya’nın üyeliği askıya alınmış ve grup G7 olarak varlığını sürdürmüştü.

Şimdiye kadar bazı G7 ülkeleri Rusya’nın geri dönmesi için öneride bulunmuş ancak ABD, İngiltere ve Kanada bunun için “Ukrayna krizi”nin çözülmesini şart koşmuştu.

Trump, bugün Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada diğer üyelerden böyle bir öneri gelmesi durumunda Rusya'nın G7’ye geri dönmesine ve grubun çalışmalarının G8 formatında devam etmesine itiraz etmeyeceğini söyledi. Rusya’nın G8 üyeliğinin Barack Obama’nın başkanlığı döneminde askıya alındığını belirten Trump, bunun sebebininse Rusya lideri Putin'in Obama'yı “zekasıyla alt etmesi” olduğunu ileri sürdü.

24 Ağustos’ta Fransa’da G7'nin 45’inci yıllık zirvesi yapılacak. Zirveye davetli olmayan Putin önceki gün Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmüştü.