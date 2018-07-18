Trump: Rusya'nın ABD'yi hedef almayı sürdürdüğünü düşünmüyorum

ABD Başkanı Donald Trump, ABD istihbaratıyla çelişen bir açıklama yaparak, 'Rusya'nın ABD'yi hedef almayı sürdürdüğünü düşünmüyorum' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD istihbaratının Rusya'ya yönelik değerlendirmeleriyle çelişen bir açıklamada bulundu. Trump, Rusya'nın ABD'yi hedef almayı sürdürdüğünü düşünmediğini söyledi.

ABD istihbarat yetkilileri, Rusya'nın ABD seçim sürecine ilişkin müdahalelerinin sürdüğünü ve Rusya'nın Kasım ayında yapılacak ABD Kongresi seçimlerine de etki edeceğini öne sürüyor.

Donald Trump, bunu kabul etmeyerek, Rusya'yla görüşmelerinde ilerleme kaydettiğini savunuyor. Trump, "Daha önce hiçbir ABD Başkanı'nın Rusya konusunda kendisi kadar sert olmadığını" da iddia ediyor.