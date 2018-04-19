Trump: Rusya ile çatışma yaşadık, Kim’le görüşmeyi terk ederim

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay Suriye’de Rus askerleriyle birçok kişinin ölümüyle sonuçlanan bir çatışma yaşadıklarını söyledi. KDHC lideri Kim Jong-un’la beklenen görüşmesi hakkında da ‘Verimsiz olursa toplantıyı terk ederim’ dedi.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Florida’daki malikanesinde yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) lideri Kim Jong-un’la beklenen görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump Suriye’de geçen ay Rus güçleriyle ABD askeri arasında ölümlerle sonuçlanan şiddetli bir çatışmanın yaşandığını da söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump KDHC lideri Kim-Jong-un’la Haziran ayında yapılması planlanan görüşmeyle ilgili olarak eğer verimsiz geçerse görüşmeyi terk edeceğini söyledi.

Basın toplantısında yaptığı açıklamada Trump, eğer Kim ile görüşmenin başarılı olacağını düşünmezse görüşmeye gitmeyeceğini ve gerçekleşmesi halinde görüşmenin verimli olmadığını düşünürse de toplantıyı terk edeceğini söyledi. Trump “Kuzey Kore nükleerden arınana dek maksimum baskı kampanyamız devam edecek" dedi.

Trump dün Twitter’dan yaptığı açıklamada yeni dışişleri bakanı atanan Mike Pompeo’nun CIA direktörü olarak Nisan başında KDHC’ye giderek Kim ile görüştüğünü doğrulamıştı. Trump basın toplantısında yaptığı konuşmada Pompeo’nun Kim ile “iyi ilişkiler” geliştirdiğini ve görüşmenin “pürüzsüz” geçtiğini kaydetti. Trump daha önce KDHC liderine “küçük roket adam” demişti.

Trump, Japonya ve paktın diğer tarafları reddedilemeyecek bir teklif sunmadıkları takdirde ABD’nin Trans Pasifik Ortaklığı’na yeniden katılmama konusundaki tutumunu sürdürdüğünü de kaydetti.

'SURİYE'DE RUS ASKERLERİYLE ŞİDDETLİ BİR ÇATIŞMA YAŞADIK'

Öte yandan Trump’ın toplantıda Suriye’de Rusya ile çatışma konusunu gündeme getirmesi dikkat çekti. Trump daha önce teyit edilmeyen Rusya ile ABD askerleri arasında yaşanan çatışmayı doğruladı. Rusya’ya karşı en sert liderin kendisi olduğunu söyleyen Trump, Rusya ile herhangi bir gizli anlaşması olmadığını da söyleyerek bu konuda Demokratları suçladı. Trump “Yakın zamanda, Suriye’de çok ciddi bir çatışma yaşadık. Bir ay önce birliklerimizle Rus birlikleri arasında yaşanan bu çatışmada çok üzücü ama birçok kişi öldü” dedi. Trump konuyla ilgili ayrıntılaraysa girmedi.

ABD birlikleriyle Rus birlikleri arasında yoğun çatışma konusu bugüne kadar resmi olarak doğrulanmamış bir iddiaydı. Mart ayında basına yansıyan bazı haberlerde, Şubat ayında Rusya’ya bağlı özel kuvvetler bünyesindeki 300 askerin ABD hava saldırısı sonucu öldüğü iddia edilmişti. Moskova ise “bazı Rusya vatandaşlarının” ölenler arasında olduğunu söylemekle yetinmişti.

