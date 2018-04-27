Trump: Rusya ile anlaştığıma dair hiç kanıt yok

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu, 2016'daki başkanlık seçimlerine dair raporunu yayımladı. Trump, raporda hiçbir kanıt olmadığını iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki 2016 seçimlerine dair soruşturma hakkında ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu raporu yayımlandı. Trump, rapor hakkındaki değerlendirmelerini Twitter'dan paylaştı. Trump herhangi bir kanıtın olmadığı iddia ederken, süreci "cadı avı" olarak yorumladı.

Trump "İstihbarat Komisyonu Raporu yayımlandı. Trump'ın seçim ekibinin Rusya ile gizli anlaşma yaptığına, koordineli hareket ettiğine veya komplo kurduğuna dair hiç kanıt yok. Bu bir cadı avı! BUNA SON VERİLMELİ!" ifadelerini kullandı.