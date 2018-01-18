Trump: Rusya hiçbir şekilde bize yardım etmiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’nın "Kore konusunda ABD’ye yardım etmediğini" söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınına yaptığı açıklamada, “Rusya, Kuzey Kore konusunda hiçbir şekilde bize yardım etmiyor” dedi.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne petrol ve kömür tedariğini kısıtlama çabaları nedeniyle Çin'e övgüde bulunan Trump, Pekin'in "Pyongyang'ı zorlamak için çok şey yapabileceğini" söyledi.

Trump, ancak Çin'in KDHC'ye uyguladığı yaptırımları "Rusya’nın telafi ettiğini" öne sürdü.

ABD Başkanı, “Batı Avrupa güvenlik kaynakları, Aralık ayı sonlarında Rus tankerlerinin son aylarda uluslararası yaptırımları ihlal ederek denizde kargo taşımak suretiyle en az üç kez Kuzey Kore'ye yakıt tedarik ettiklerini açıkladı” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de "Kuzey Kore konusunda çok şey yapabileceğini" söyleyen Trump, “Ancak maalesef Rusya ile çok fazla ilişkimiz yok ve bazı durumlarda Çin'in geri çektiği yaptırımların karşılığını Rusya’nın tedarik etme olasılığı var” diye konuştu.

KDHC'nin ABD'ye füze gönderebilme konusunda sürekli ilerleme kaydettiğini ifade eden Trump, "Henüz o noktada değiller ama yakınlar ve her geçen gün daha da yaklaşıyorlar" dedi.

Trump, önümüzdeki ay Güney Kore'de yapılacak Kış Olimpiyatları'nda Kuzey ve Güney Kore arasındaki görüşmeleri ise "memnuniyetle karşıladığını ve bunun krizin etkisiz hale getirilmesinde ilk aşama olabileceğini" söyledi.