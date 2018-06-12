Trump: Pyongyang’a yaptırımlar devam edecek

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un ile görüşmesinin ardından basın toplantısı yapan ABD Başkanı Trump, ülkeye yaptırımların devam edeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Singapur’da Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un ile görüşmesinin ardından basına yaptığı açıklamada, nükleersizleştirme sürecinin en kısa sürede başlamasını beklediğini ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun ve KDHC yetkililerinin en erken tarihte görüşmelere devam edeceklerini söyledi.

Trump sürecin "doğrulama" aşaması için KDHC’ye “çok sayıda kişi”nin gideceğini kaydetti.

KDHC lideri Kim’in kendisine nükleer füze geliştirme merkezinin imha edildiğini söylediğini ifade eden Trump, buna karşın Pyongyang’a yaptırımların şu aşamada kaldırılmayacağını açıkladı.

Güney Kore ile askeri tatbikatları durdurduklarını açıklayan Trump, bunun ABD’yi “muazzam paralar harcamaktan kurtardığını” söyledi ve sürecin yolunda gitmesi durumunda tatbikatların yeniden başlamayacağını kaydetti.

'PYONGYANG’A ZİYARETE HAZIRIM’

Kim Jong-un'a yaptığı tarihi belirsiz Beyaz Saray davetinin kabul edildiğini açıklayan Trump, "Uygun zamanda Pyongyang'ı ziyarete hazırım" diye konuştu.

KİM’E KDHC SAHİLLERİNE EMLAKÇI GİBİ BAKMAYI ÖNERMİŞ

Trump KDHC’nin “harika plajlara” sahip olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “[KDHC] Harika plajlara sahip. Bunu ne zaman okyanusa top atışı yapsalar görüyorsunuz. Ben 'şu manzaraya bakın' dedim. Harika bir konut yapılamaz mı? Sonra tam burada 'şimdi yaptıklarınızın yerine dünyadaki en iyi otellere sahip olabilirsiniz' dedim. Bunu bir emlakçının bakış açısından düşünün. Güney Kore var, Çin var, tam ortada da toprak sahibisiniz. Bu ne kadar kötü olabilir ki? Bence harika.”

İki liderin yazılı olarak yaptıkları ortak açıklamada Trump’ın KDHC’ye güvenlik garantisi verdiği ve Kim’in de Kore Yarımadası’nın tamamen nükleersizleştirilmesine kesin ve sarsılmaz bağlılığını yeniden teyit ettiği belirtilmişti.

RUSYA DIŞİŞLERİ: ŞEYTAN AYRINTIDA GİZLİ

Öte yandan zirvenin yalnızca sembolik önemi olduğu ve yapılan ortak açıklamada ayrıntılara yer verilmediği yönünde değerlendirmeler öne çıkarken, Reuters haber ajansı Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada zirvenin olumlu olarak değerlendirildiğini ancak “şeytanın ayrıntıda gizli olduğu” ifadesine yer verildiğini yazdı.

