Trump Putin, İran ve Esad'ı hedef aldı

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de kimyasal saldırı iddialarıyla ilgili 'Başkan Putin, Rusya ve İran, hayvan Esad’ı desteklemekten sorumlular. Ödenecek büyük bir bedel var' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye ordusunun Duma'da "kimyasal silah" kullandığı iddialarına ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada Suriye Devlet Başkanı Esad için "hayvan" ifadesini kullandı, Rusya ve İran'ın Esad'ı destekledikleri için sorumlu olduklarını ve bedel ödeyeceklerini söyledi.

Trump, Duma'nın "Suriye ordusu tarafından kuşatma altında olduğunu" belirterek, “Başkan Putin, Rusya ve İran, hayvan Esad’ı desteklemekten sorumlular. Ödenecek büyük bir bedel var. Bölgeyi derhal tıbbi yardım ve doğrulama için açın. Nedensiz bir insani felaket daha. MİDE BULANDIRICI!” ifadelerini kullandı.

Bir başka tweetindeyse Trump "Eğer Başkan Obama açıkladığı kırmızı çizgiyi geçmiş olsaydı Suriye felaketi çoktan sona ermiş olurdu! Hayvan Esad tarihe karışmış olurdu!" diye yazdı.

İDDİAYI İSLAM ORDUSU ORTAYA ATMIŞTI

Kimyasal saldırı iddiası dün İslam Ordusu tarafından ortaya atılmıştı.

İslam Ordusu ve ABD tarafından öne sürülen iddialar, Suriye hükümeti tarafından yalanlandı.