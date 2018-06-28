Trump-Putin görüşmesinin tarihi belli oldu

Helsinki'de yapılacak ABD-Rusya liderleri görüşmesinin tarihi 16 Temmuz olarak açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya lideri Vladimir Putin'in Helsinki'de görüşeceği açıklanmıştı. Kremlin ve Beyaz Saray iki liderin 16 Temmuz'da Helsinki'de bir araya geleceğini doğruladı. Böylece görüşmenin tarihi belli olmuş oldu.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile görüşmesinden sonra dün yaptığı açıklamada, planlanan Putin-Trump zirvesine ilişkin bilgi vermişti.

Uşakov, Putin ve Trump'ın atılacak adımları içeren uluslararası güvenlik konusunda ortak açıklama yayımlayabileceğini belirtmiş; zirvenin yapılacağı yere ilişkin de "Bizim ve ABD tarafı için uygun olacak üçüncü bir ülke belirlendi" ifadelerini kullanmıştı.

Uşakov, "Bu buluşma uzun zamandır planlanıyor, Rusya ve ABD için büyük önem taşıyor. Uluslararası toplum için de önemli. Bu zirve bu yazın en önemli uluslararası olayı olacak" demişti.