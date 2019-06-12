Trump: Polonya 30’un üzerinde F-35 alacak

Türkiye'yi Rusya'dan S-400 satın alması durumunda F-35 programından çıkaracağını duyuran ABD, Polonya'nın 30'un üzerinde F-35 satın alacağını açıkladı. ABD Başkanı Trump, açıklamayı Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile görüşmesi sonrasında yaptı. Trump ayrıca Polonya'ya 2 bin ek ABD askeri göndermeyi planladıklarını da söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada Polonya’nın 30’dan fazla F-35 savaş uçağı satın alacağını açıkladı.

AFP’nin haberine göre Trump ayrıca ABD’nin Polonya’ya 2 bin asker daha göndermeyi düşündüğünü söyledi.

Duda’nın ziyareti öncesinde ABD’de temaslarda bulunan Polonya Milli Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ülkesinin 32 adet F-35 uçağı almaya hazır olduğunu söylemişti.

Blaszczak, Florida’daki Eglin Hava Üssü’nde incelemelerde bulunmuştu. Blaszczak ile Pentagon’da bir araya gelen ABD Savunma Bakanı Vekili Shanahan gazetecilerin sorusu üzerine yarın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la Türkiye ile ABD arasındaki S-400 krizi konusunda bir görüşme yapacağını açıklamıştı.



Polonya ülkedeki ABD askerlerinin sayısının artırılmasını isterken son olarak geçen Eylül ayında Beyaz Saray’ı ziyaret eden Duda, ülkelerinde kalıcı ABD üssü kurulmasını istemişti.

Duda kurulacak üssün 2 milyar doları bulacak maliyetini karşılamaya hazır olduklarını ve Trump’ın onaylaması durumunda adını “Trump Hisarı” koyacaklarını söylemişti.

