Trump: Para sevgili dolarımıza akıyor

ABD Başkanı Donald Trump Twitter’dan yaptığı açıklamada 'Para sevgili DOLAR'ımıza akıyor' ifadelerini kullanarak ABD ekonomisinin her zamankinden iyi olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Twitter’dan yaptığı açıklamada “Ekonomimiz her zamankinden daha iyi. Para sevgili DOLAR'ımıza akıyor, bu önceden nadiren olurdu. Şirketlerin kazançları her zamankinden daha yüksek, enflasyon düşük ve iş dünyasının iyimserliği hiç olmadığı kadar yüksek. Onlarca yıldan sonra ilk defa işçilerimizi koruyoruz!” ifadelerini kullandı.

Our Economy is doing better than ever. Money is pouring into our cherished DOLLAR like rarely before, companies earnings are higher than ever, inflation is low & business optimism is higher than it has ever been. For the first time in many decades, we are protecting our workers! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 16, 2018

Yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,2 büyüyen ABD ekonomisinin Nisan-Haziran aralığında yüzde 4,1 oranında yükseldiği açıklandı. Türkiye ile yaşanan siyasi krizin ardından Türk lirasındaki gerilemenin dolara “aktığı” düşünülüyor.

Trump daha önce de gümrük vergilerinin "işe yaradığını" iddia ederek "Dünyadaki bütün ülkeler ABD'nin zenginliklerini almak istiyor" demişti.