Trump: Para sevgili dolarımıza akıyor

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Twitter’dan yaptığı açıklamada “Ekonomimiz her zamankinden daha iyi. Para sevgili DOLAR'ımıza akıyor, bu önceden nadiren olurdu. Şirketlerin kazançları her zamankinden daha yüksek, enflasyon düşük ve iş dünyasının iyimserliği hiç olmadığı kadar yüksek. Onlarca yıldan sonra ilk defa işçilerimizi koruyoruz!” ifadelerini kullandı.

Our Economy is doing better than ever. Money is pouring into our cherished DOLLAR like rarely before, companies earnings are higher than ever, inflation is low & business optimism is higher than it has ever been. For the first time in many decades, we are protecting our workers!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 16, 2018