Trump Pakistan'dan yardım istedi

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan lideri İmran Han'a bir mektup yazdı.
Reuters haberine göre Trump, Pakistan'dan Taliban'ı masaya oturmaya ikna ederek Afganistan'daki barış sürecine destek olmasını istedi.
Afganistan'da Taliban'ı askeri olarak yenilgiye uğratmayı başaramayan ABD, Taliban ile görüşme yoluna gitmeye başlamıştı.
ABD'nin Taliban'ın vereceği kimi tavizler karşılığında ülkeden çekilmeyi kabul edebileceği konuşuluyor.
Trump, Pakistan'ın cihatçı örgütlerle mücadele için yeterince adım atmadığını savunuyor.