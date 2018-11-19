Trump: Pakistan'a artık milyarlarca dolar vermeyeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, "Pakistan'a artık milyarlarca dolar ödeme yapmayacağız çünkü paramızı alıp bizim için hiçbir şey yapmıyorlar." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'a artık ödeme yapmayacaklarını belirtti. Trump Twitter'dan yaptığı açıklamada "Elbette ki Usame bin Ladin'i çok daha önce yakalamamız gerekirdi. Dünya Ticaret Merkezi saldırısı öncesinde bu konudan kitabımda bahsettim. Clinton şansını kaçırdı. Pakistan'a milyarlarca dolar ödeme yaptık, bize (bin Ladin'in) orada yaşadığını bile söylemediler. Ahmaklar!" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı ayrıca bundan sonra ülkesinin "karşılık almadan vermeyeceğini" de sözlerine ekledi.