Trump: Pakistan'a artık milyarlarca dolar vermeyeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'a artık ödeme yapmayacaklarını belirtti. Trump Twitter'dan yaptığı açıklamada "Elbette ki Usame bin Ladin'i çok daha önce yakalamamız gerekirdi. Dünya Ticaret Merkezi saldırısı öncesinde bu konudan kitabımda bahsettim. Clinton şansını kaçırdı. Pakistan'a milyarlarca dolar ödeme yaptık, bize (bin Ladin'in) orada yaşadığını bile söylemediler. Ahmaklar!" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı ayrıca bundan sonra ülkesinin "karşılık almadan vermeyeceğini" de sözlerine ekledi.

Of course we should have captured Osama Bin Laden long before we did. I pointed him out in my book just BEFORE the attack on the World Trade Center. President Clinton famously missed his shot. We paid Pakistan Billions of Dollars & they never told us he was living there. Fools!..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 Kasım 2018