Trump özel şoförünün fazla mesaisini ödememiş

ABD Başkanı Trump, 25 yıl boyunca özel şoförlüğünü yapan Noel Cintron'la davalık oldu. Cintron, Trump'a fazla mesai ücretlerini ödemediği için dava açtı.

ABD Başkanı Trump, 25 yıl boyunca özel şoförlüğünü yapan Noel Cintron'la davalık oldu. Cintron, Trump'a fazla mesai ücretlerini ödemediği için dava açtı.

Cintron'un iddiasına göre, "ölçüsüz ayrıcalıklarını ve yetkilerini duygusuzca sergileyen ve en ufak bir soyluluk gösterme ihtiyacı hissetmeyen Başkan Donald Trump, uzun bir süredir özel şoförlüğünü yapan kişiyi sömürdü ve ona anlamlı miktarda bir ücret vermeyi çok gördü".

Trump başkan seçildikten sonra işi Gizli Servis tarafından devralınan Cintron, Trump'ın bir milyoner olmasına rağmen kendisine 12 yıl boyunca kayda değer bir zam yapmadığını da belirtti.

Cintron, Trump'ın özel şoförlüğünü yaparken, haftada beş gün boyunca saat 7'den, "Donald Trump, ailesi ya da iş ortaklarının sağladığı hizmetine ihtiyaçları kalmayana kadar", günde yaklaşık 50-55 saat çalıştığını ifade etti.

