Trump, otomobil ithalatına 'ulusal güvenlik' soruşturması başlattı

ABD Başkanı Trump, otomobil ve otomobil parçalarının ithalatına ilişkin 'ulusal güvenlik' soruşturması talimatı verdi. Alüminyum ve çelikteki gibi ek gümrük tarifeleriyle sonuçlanabilecek soruşturmaya Çin'den tepki geldi.

ABD Başkanı Donald Trump otomobil ve kamyon ithalatına ilişkin ulusal güvenlik soruşturması talimatı verdi. Soruşturma sonucunda, alüminyum ve çelik ithalatına uygulanan ek gümrük tarifelerinin bir benzerinin otomobil ve otomobil parçalarının ithalatına da uygulanabileceği belirtiliyor.

Soruşturma taşıt ve parçalarının ithalatının ülkedeki sanayiye zarar verip vermediğini, ar-ge ve ileri teknoloji geliştirilmesine engel olup olmadığını araştırması bekleniyor.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross yaptığı açıklamada on yıllardır otomobil ithalatının yerli sanayiyi erozyona uğrattığına dair belirtiler olduğunu söyledi.

Soruşturma sonucu yüksek tarifelere yol açarsa bundan en çok etkilenmesi beklenen şirketlerse Toyota, Nissan, Honda ve Hyundai gibi Asyalı otomotiv şirketleri. Japonya ve Güney Kore hükümetlerinden durumu takip ettikleri açıklaması gelirken Çin soruşturmaya tepki gösterdi.

Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü Gao Feng, yaptığı açıklamada, ülkesinin “ulusal güvenlik hükümlerinin istismarına karşı olduğunu” belirterek, bu durumun “çok taraflı ticaret sistemlerine ağır zarar vereceğini ve normal uluslararası ticari düzenini sekteye uğratacağını” dile getirdi. Süreci izleyeceklerini belirten Gao Feng, Çin’in “kendi meşru çıkarlarını koruyacağını” ifade etti.