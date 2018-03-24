Trump, otomatik silah aparatlarını yasakladı

ABD'de yarı otomatik silahların otomatik silahlara dönüştürülmesini sağlayan aparatların kullanımı yasaklandı.

Trump, yarı otomatik silahların otomatik silahlara dönüştürülmesini sağlayan aparatların kullanımının yasaklandığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu çalışma için Adalet Bakanlığını görevlendirdiğini söyledi.

Trump, açıklamasında, "Obama yönetimi bu aparatları yasal hale getirmişti. Kötü fikir. Söz verdiğim gibi bugün Adalet Bakanlığı bu aparatların yasaklanması konusunda açıklamasını yapacak. Yasal silahları yasa dışı otomatik silahlara dönüştüren tüm aparatları yasaklayacağız" ifadelerini kullandı.