Trump: Ortadoğu'ya girmek yaptığımız en büyük hatalardan biriydi

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye ve Afganistan'dan çekilme sürecini 'Ortadoğu'ya girmek yaptığımız en büyük hatalardan biriydi' sözleri ile değerlendirdi.

Suriye ve Afganistan'dan çekilme sürecine ilişkin konuşan ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Irak ve Ortadoğu'ya girmesini ise "şimdiye kadar yaptığımız en büyük büyük hatalardan biri" olarak değerlendirdi.

CBS kanalının sorularını yanıtlayan Trump, Suriye ve Afganistan'daki ABD varlığını şu sözlerle değerlendirdi: "Çok uzun süredir oradayız. Suriye'de de 4 ay kalmamız gerekirken yıllarca kaldık. 19 yıldır Afganistan'dayız ve orada yılda 50 milyar dolar harcadık. Taliban'ı Afganistan'da çok sert vurduk ve şimdi Taliban ile görüşüyoruz. Ne olacağını göreceğiz. Şimdiye kadar hiç olmadığı kadar iyi savaşıyoruz."

Afganistan ve Suriye için geri dönüş seçeneğinin bulunduğunu kaydeden Trump, şu ifadeleri kullandı:

Taliban'ın yorulduğunu düşünüyorum. Herkes yoruldu, barış istiyorlar. Sonu olmayan savaşlardan çıkıp askerimizi eve getirmek zorundayız ama istihbaratımız çok yakından izlemeye devam edecek. Afganistan'da gerçek istihbarat bırakacağım. Eğer gerekirse geri döneceğiz. Çok hızlı uçaklarımız var. (Suriye için) Zorunda kalırsak geri döneriz. Çok hızlı geri gelebiliriz ve ayrılmıyoruz. Irak'ta harika bir üssümüz var ve orada olacağız ve açıkçası Suriye'den yavaşça çekilirken IŞİD'i Irak'tan vuruyoruz. Suriye'den 2 bin askerimiz var. Çekilmeye başladılar. IŞİD'in elindeki son bölgeyi de alınca Irak'taki üsse gidecekler ve sonra eve dönecekler ama orada olacağız ve kalacağız.

Trump, çekilme takvimine ilişkin soruya ise ''İsrail'i korumak zorundayız. Sahip olduğumuz başka şeyleri korumamız gerek ama evet eve dönmeleri an meselesi" yanıtını verdi.

'IRAK'TAKİ ÜS KALACAK, İRAN'I İZLEYECEĞİZ'

ABD'nin Irak'taki üssüne çok para harcadığını ve bu üssü orada tutabileceklerini belirten Trump, "Irak'taki üssü tutmak istememin nedenlerinden biri İran'ı biraz izlemek istiyorum çünkü İran gerçek bir sorun" dedi.

Irak'tan İran'ı vurup vurmayacağına ilişkin bir soru hakkında ABD Başkanı, "Hayır, tek isteğim İran'ı izleyebilmek. Irak'ta inanılmaz ve pahalı bir askeri üssümüz var. Çekilmek yerine sorunlu Ortadoğu'da her yeri izlemek için mükemmel bir yer. Birçoğu bunu anlamıyor, izlemeye devam edeceğiz ve nükleer silahlar yapılıp yapılmadığını önceden bileceğiz" ifadelerini kullandı.

'GÜNEY KORE'DE ASKER BULUNDURMAK PAHALI'

Donald Trump, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile yürütülen nükleer müzakerelerde ise büyük ilerleme kaydedildiğini belirterek, KDHC lideri Kim Jong Un ile ikinci görüşmesinin tarihini ise kısa süre içinde açıklayacağını bildirdi.

ABD'nin Güney Kore'deki askerlerinin çekilip çekilmeyeceği konusunu da hiç görüşmediklerine vurgu yapan Trump, orada 40 bin asker bulundurmanın çok pahalı olduğunu ancak henüz bir karara varmadığını belirtti.