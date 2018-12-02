Trump orduyu devreye sokmuştu: ABD-Meksika sınırındaki göçmenler geri dönüyor

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Orta Amerika ülkelerinden ABD'ye ilerleyen göçmen konvoyundan yüzlerce kişinin kendi ülkelerine geri döndüğünü açıkladı.

Birleşmiş Milletler'in göç örgütü Uluslararası Göç Örgütü'nden (IOM) yapılan açıklamaya göre, yüzde 84'ü erkeklerden oluşan 453 göçmen, IOM'e başvuruda bulunarak vatandaşı olduğu veya yaşadığı ülkeye geri dönmek için yardım talebinde bulundu.

IOM'in girişimleriyle yüzde 57'si Honduraslı, yüzde 38'i El Salvadorlu ve yüzde 5'i de Guatemalalılardan oluşan göçmenler yaşadıkları yerlere geri döndü. IOM, refaketsiz 25 çocuğun da uçakla döndüğünü duyurdu.

'SOSYAL MEDYA YOLUYLA HABERDAR OLDUK'

Guatemala'nın Tecun Uman ve Meksika'nın başkenti Mexico City ve Tijuana kentlerinde göçmenler için bilgi ve kayıt merkezleri açılırken, Tijuana'dan 300'den fazla göçmenin geri dönmek istediği kaydedildi. IOM'in bu kişilerin de geri dönüşünü koordine ettiği belirtildi.

IOM'e konuşan göçmenlerin pek çoğu, konvoylardan sosyal medya ve televizyon yoluyla haberdar olduklarını ve konvoydaki arkadaş ve komşularına katıldıklarını aktardı.

Tijuana kenti ile ABD’nin Kaliforniya eyaleti arasındaki sınır bölgesine ulaşan orta Amerikalı göçmenler, iltica işlemlerinin yavaş yapıldığı gerekçesiyle 25 Kasım’da protesto gösterileri düzenlemiş ve bazı göstericiler aradaki metal duvarı aşarak ABD tarafına geçmeyi denemişti. ABD güvenlik görevlileri, sınırın yaya geçişlerine kapatılmasına neden olan olayları göstericilere karşı biber gazı kullanarak durdurmuştu.

TRUMP SEÇİMLERDE KULLANMIŞTI

Meksika Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da ABD’nin bu ülkedeki büyükelçiliğine, Tijuana-Kaliforniya sınırındaki olayların 'kapsamlı bir şekilde' araştırılması için nota verildiği belirtilmişti.

Meksika'dan ABD'ye göç konusu, Trump'ın 2016'daki başkanlık seçim kampanyasında da en önemli gündem maddelerinden biriydi.

Trump, iki ülke arasına duvar inşa etmeyi taahhüt etmiş, duvarın parasını da Meksika hükümetinden alacağını söylemişti. Trump, son olarak ağustos ayında yaptığı açıklamada, "Duvarın inşası çoktan başladı" demişti.