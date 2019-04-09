Trump: Obama zamanında göçmen çocuklar ailelerinden ayrılıyorlardı

Trump, tartışmalı göçmen politikalarının yeniden uygulanmasını istediğini söylediği toplantıda, 'göçmen çocukları aileden ayırma' politikasını bitirdiğini iddia etti.

ABD Devlet Başkanı Donald Trump, tartışmalı göçmen politikalarının yeniden uygulanmasını istediğini söylediği toplantıda, 'çocukların aileden ayrılması'nı bitirdiğini iddia etti.

Trump, Obama yönetiminin sınırdaki göçmen aileleri ayırdığını, kendisininse mahkemenin yasadışı kararından sonra bu politikayı geri getirmek istemesine rağmen, bunu sona erdirmek için tedbirler aldığını söyledi.

Oval Ofis'teki toplantıda, "Şunu anlamanız gerek, Başkan Obama çocukları ayırdı. Onlara kamplar gösterildi. Bence bu uygunsuz bir davranıştı. Bu kamplar, Başkan Obama yönetiminde inşa edildiler, Trump değil. Başkan Obama, çocukları ayırıyordu, buna bir göz atın" diyerek bu duruma son verenin kendisi olduğunu söyledi.

Göçmenleri "hayvan" olarak nitelediği bilinen Trump’ın "Sıfır Tolerans" adını verdiği göçmen politikası çerçevesinde, ABD sınırını yasadışı biçimde geçen herkes cezai kovuşturmaya tabi tutulmuş, gözaltına alınan göçmenlerin çocukları ise devlet gözetimine alınmıştı. Haziran 2018'de ise ABD Federal Mahkemesi, kamuoyunda pek çok eleştiriye sebep olan bu uygulamanın düzeltilmesi ve çocukların ailelerine kavuşturulması için bir karar yayımlamıştı.