Trump Netanyahu'ya 'barışı önemseyip önemsemediğini' sormuş

ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesi sırasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "barışı gerçekten önemseyip önemsediğini sorduğu" açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin detaylar ortaya çıktı.

Axios'un haberine göre Netanyahu'nun İsrail'İn işgal ettiği Filistin topraklarına yeni yerleşimler inşa ettiğini öğrenen Trump, bu durumun Filistinlileri kızdıracağını hatırlattı.

Trump'ın bu hamleyi "gereksiz" olarak gördüğü belirtiliyor. Netanyahu ile görüşen Trump'ın yerleşimlerle ilgili kararı sebebiyle Netanyahu'ya "barışı gerçekten önemseyip önemsemediğini sorduğu" kaydediliyor.

Axios'a konuşan üst düzey bir yetkili, "Başkan'ın İsrail Başbakanı ile çok yakın ve açık bir ilişkisi var" diyerek, Trump'ın "barış için çabaladığını" öne sürdü.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Sarah Huckabee Sanders ise, Trump-Netanyahu görüşmesine ilişkin soruya verdiği yanıtta, "Başkan'ın bir dizi yabancı liderle yakın ilişkisi olduğu, ancak bunun ABD için pazarlık yaparken agresif olamayacağı anlamına gelmediğini" söyledi.