Trump NATO'dan çekilmekle tehdit etti iddiası

Brüksel'de gerçekleşen NATO zirvesinin ikinci gününde ABD Başkanı Trump'ın eleştirilerinin tonunu sertleştirdiği ve NATO'dan çıkma tehdidinde bulunduğu aktarıldı.

Alman haber ajansı DPA'nın aktardığına göre, ikinci gününe giren NATO zirvesinde gerilim hiç olmadığı kadar yükseldi. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda ABD Başkanı Donald Trump'ın bütçe tartışmalarına yeni bir boyut kazandırdığı ifade edildi.

Brüksel'de gerçekleşen NATO zirvesinin ikinci gününde ABD Başkanı Trump'ın eleştirilerinin tonunu sertleştirdiği ve NATO'dan çıkma tehdidinde bulunduğu belirtiliyor.

Reuters ise, adını açıklamadığı iki NATO yetkilisine dayandırdığı haberinde ise, Trump'ın kullandığı sert sözlere karşın ABD'yi NATO'dan çekmekle tehdit etmediğini bildirdi. Trump müttefik ülkelerden savunma harcamalarını artırmaları için yakın bir tarih belirlemelerini istedi.