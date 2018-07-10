ABD Başkanı Donald Trump, 'NATO ülkeleri daha çok ödemeli, ABD daha az ödemeli, hiç adil değil!' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO zirvesi öncesinde açıklamalarına devam ediyor. Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "NATO ülkeleri daha çok ödemeli, ABD daha az ödemeli, hiç adil değil!" dedi.

Donald Trump, yine bugün yaptığı açıklamada "Avrupa'ya gitmeye hazırlanıyorum. İlk önce NATO görüşmesi olacak. ABD onları korumak için başka ülkelerden kat kat fazla harcıyor. Vergi ödeyen ABD'liler için adil değil. Buna ek olarak Avrupa Birliği ile ticarette 151 milyar dolar kaybediyoruz. Bize büyük gümrük vergileri koyuyorlar" demişti.

Trump'ın açıklamalarına Avrupa Birliği ülkelerinden tepkiler gelmiş, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Trump'a "daha iyi bir müttefikiniz yok ve olmayacak" demişti.