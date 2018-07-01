Trump: NAFTA'dan mutlu değilim

Trump 'tarihin en kötü anlaşması' olarak nitelediği NAFTA'dan memnun olmadığını yineledi ve 'Anlaşmayı daha adil hale getirmek istiyorum' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News kanalına verdiği özel mülakatta, ABD, Kanada ve Meksika arasında müzakeresi devam eden Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'ndan (NAFTA) memnun olmadığını yineledi.

Trump, NAFTA'nın yeniden imzalanması için 6 Kasım'da düzenlenecek ABD Kongresi seçimlerinin tamamlanmasını bekleyeceğini ifade ederek "NAFTA'yı yarın da imzalayabilirim ancak bu konuda mutlu değilim. Anlaşmayı daha adil hale getirmek istiyorum" yorumunu yaptı.

1994'ten bu yana yürürlükte olan NAFTA, geçen yıl ABD, Kanada ve Meksika arasında yeniden müzakere edilmeye başladı. Trump'ın "tarihin en kötü anlaşması" olarak tanımlıyor.