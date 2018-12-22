'Trump, Merkez Bankası başkanını kovmayı düşünüyor'

Bloomberg kaynaklarına göre Trump son faiz artırım kararı nedeniyle Fed’in başkanı Powell’i görevden almayı düşünüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, son faiz artırım kararı nedeniyle Merkez Bankası Fed'in başkanı Jerome Powell’ı görevden almayı düşünüyor.

Bloomberg'in kaynaklarına göre, Trump, Fed başkanı Jerome Powell’ı bu haftaki faiz artışı ve borsada görülen zararlar üzerine aralarındaki gerilimin artması nedeniyle görevden almayı müzakere ediyor.

Bloomberght'nin aktardığına göre, Trump’a yakın danışmanlarından bazıları bu iddiayı olası görmediklerini ve "Trump’ın son sinir nöbetinin tatille birlikte geçeceğini" umduklarını ifade ettiler. Trump’ın diğer danışmanları ise Powell’ı kovmanın çok yanlış bir hamle olacağı konusunda Trump’ı uyardılar.

Bazı kaynaklarsa birkaç gündür Trump’ın özel toplantılarda Powell’ı kovmaktan bahsettiğini ifade ettiler.

ABD Merkez Bankası, Trump'ın karşı çıkmasına rağmen 2018 yılının son toplantısında oybirliğiyle faiz oranını 25 baz puan artırarak yüzde 2,25-2,50 bandına yükseltmişti.