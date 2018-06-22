Trump, Merkel'e şeker fırlatmış: 'Sana hiçbir şey vermediğimi söyleme'

ABD Başkanı Donald Trump ve diğer liderler arasındaki gerilimin damga vurduğU G7 zirvesinde çekilen ve gündem olan fotoğrafın perde arkası ortaya çıktı.

Kanada'nın ev sahipliğinde iki hafta önce gerçekleşen G7 zirvesine, ABD Başkanı Donald Trump ve diğer liderler arasındaki gerilim damga vurmuştu.

Zirve sırasında çekilen ve kollarını göğsünde kavuşturarak koltuğunda oturan Trump ile diğer liderleri karşı karşıya gösteren fotoğraf medyanın gündemine oturmuştu. Zirvedeki gerilimi yansıttığı söylenen bu fotoğrafın perde arkası ortaya çıktı.

'KENDSİNE KARŞI BİRLEŞİLMESİNDEN MEMNUN DEĞİLDİ'

Siyasi risk danışmanlık şirketi Eurosia Group’un Başkanı Ian Bremmer, fotoğrafın perde arkasını, ABD'li CBS kanalında katıldığı sabah programında açıkladı.

Bremmer, yaşanan olayı şöyle anlattı: “Trump kollarını bağdaştırmış şekilde oturuyordu. Açıkça (diğer liderlerin) kendisine karşı birleşmelerinden memnun değildi. Sonunda kabul etti ve imzalayacağım dedi. Bu sırada ayağa kalktı, elini cebine, takım elbisesinin cebine soktu ve iki Starburst şekerini çıkarıp masaya attı ve Merkel’e “Bak, Angela. Sana hiçbir şey vermediğimi asla söyleme” dedi. Buna göre ‘şeker olayı’, Trump, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un ile görüşmek üzere Singapur’a gitmeden hemen önce oldu.

