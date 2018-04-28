Trump-Merkel görüşmesi Alman patronları korkuttu

ABD Başkanı Donald Trump ile Almanya Başbakanı Angela Merkel’in geçtiğimiz günlerde gerçekleşen görüşmesi, Alman patronları korkuttu.

Trump ve Merkel arasında geçen Cuma günü gerçekleşen görüşmede gündeme gelen çelik ve alüminyum ticareti konularında beklediklerini alamayan Alman patronlar, Trump’ın Almanya ile ticarete gümrük vergisi uygulaması getirmesinden endişe ediyor.

ABD, Mart ayında çelik ithalatında yüzde 25, alüminyumda ise yüzde 10 ithalat vergisi uygulamasını hayata geçirdi, ancak Avrupa Birliği için 1 Mayıs'a kadar geçici bir muafiyet sağlandı. Muafiyetin kalıcı hale getirilip getirilmeyeceğine Trump karar verecek.

Görüşmeye dair Reuters’a konuşan Almanya Sanayi Federasyonu’nun (BDI) Başkanı Dieter Kempf, “Merkel’in Washington'a yaptığı ziyaretin, Almanya ile ABD arasındaki tartışmalı konularda herhangi bir gözle görülür ilerleme sağlamadığı gerçeği üzüntü verici” ifadelerini kullandı.

Kempf, “Gümrük vergisi tehdidi, transatlantik ilişkiler üzerinde büyük bir yük olmaya devam ediyor” derken, Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği Başkanı Volker Treier de Trump’un muafiyet süresini uzatmasını beklemediklerini söyledi.

Cuma günü Beyaz Saray’da gerçekleşen görüşmede, Suriye, İran, NATO’nun mali durumu ve gümrük vergileri konuşulmuştu. Görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında Trump ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticaret açığından yakınırken, Merkel AB ülkelerinin gümrük vergisinden muaf tutulup tutulmayacağı kararının artık tamamen Trump’a ait olduğunu söylemişti.