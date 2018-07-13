Trump, Meksika'nın yeni lideriyle görüşme için heyet gönderiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ile ilişkileri düzeltmek ve Meksika'nın yeni lideriyle görüşmek için üst düzey bir heyet gönderiyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ile bir buçuk yıldır gergin olan ilişkilerini düzeltmek üzere üst düzey bir heyet gönderiyor. Heyete ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo liderlik edecek.

Pompeo, Meksika'nın yeni devlet başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ve üst düzey Meksikalı yetkililerle görüşme yapacak.

ABD delegasyonu Meksika'ya göçmen geçişini engellemesi karşılığında iki ülke arasındaki ilişkilerin düzelmesini ve çeşitli mali ödüller verilmesini teklif edecek.

Pompeo'ya Trump'ın damadı ve üst düzey danışmanı Jared Kushner, ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin gibi isimler eşlik edecek.

Lopez Obrador, seçim zaferinden sonra ABD ile iyi ilişkiler kurmak istediğini açıklamıştı. Trump'ın gönderdiği heyet görüşmelerde göçmen konusunun önemli bir yer tutacağına işaret ediyor.