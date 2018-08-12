Trump: Maçlar protesto yapma yeri değildir

ABD Başkanı Donald Trump, NFL'deki protesto eylemlerini hedef alarak 'Seyircilerin çok fazla para ödeyerek izlemek ve eğlenmek istedikleri futbol maçları protesto yapma yeri değildir' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, NFL'de protesto eyleminde bulunan sporcuları hedef almaya devam ediyor.

Amerikan Futbolu Ligi'nde (NFL) yeni sezon öncesi yapılan hazırlık maçında, bazı sporcuların diz çökerek, bazılarının ise milli marş bitmeden sahaya çıkmayarak ABD yönetimini ve ülkedeki sorunları protesto etmesi ABD Başkanı Donald Trump tarafından yine eleştirildi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada farklı takımlardan birçok oyuncunun tanımlayamadıkları bir şeye öfkelendiğini ifade ederek, “Mutlu olun! Seyircilerin çok fazla para ödeyerek izlemek ve eğlenmek istedikleri futbol maçları protesto yapma yeri değildir. Paranın çoğu zaten oyunculara gidiyor. Protesto etmek için başka bir yol bulun. Milli marşınız için ya gururla ayakta durun veya ücret almadan uzaklaştırma alın!” yorumunu yaptı.