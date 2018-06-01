Trump 'lüks Alman arabalarını' yasaklamak istiyor

Ticaret savaşını tırmandırmayı sürdüren ABD Başkanı Donald Trump'ın 'lüks Alman arabalarını tamamen yasaklamak istediği' öne sürüldü.

Alman yayını WirtschaftsWoche, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşını tırmandırmakta olduğunu ve "lüks Alman arabalarını tamamen yasaklamak istediğini" iddia etti.

ABD'li ve Avrupalı diplomatlara dayandırılan habere göre Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinde Macron'a "New York'un Beşinci Caddesi'nde Mercedes kalmayana kadar" yaptırımları artıracağını söyledi.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ros, "arabalar, kamyonllar ve otomobil parçalarından doğan ulusal güvenlik tehdidi" konusunda araştırma başlatacaklarını açıklamıştı. Trump'ın otomobillere yüzde 25 ilave gümrük vergisi getireceği de konuşuluyor.

'ALMANYA'DA KAÇ CHEVROLET GÖRÜYORSUNUZ?'

Trump geçmişte yaptığı açıklamalarında da Alman arabalarından şikayet ederek, "Beşinci Cadde'de yürüdüğünüzde herkesin evinin önünde Mercedes-Benz var, Almanya'da kaç Chevrolet görüyorsunuz? Çok değil, belki de hiç. Orada hiçbir şey görmüyorsunuz, bu durum tek taraflı" diye konuşmuştu.

Donald Trump, "serbest ticarete aşığım, ancak bu akıllı bir ticaret olmalı ki adil olduğunu söyleyebilelim" ifadelerini kullandı.

Audi, BMW ve Mercedes-Benz gibi Alman otomobil üreticileri için ABD'nin önemli bir pazar olduğu, olası yaptırımların büyük sonuçları olabileceği kaydediliyor. Buna karşın bu şirketlerin ABD'de de önemli miktarda üretimleri bulunuyor.

BMW'nin yalnızca Spartanburg, Güney Karolina'daki fabrikasında 10 binden fazla ABD'li işçi çalışıyor. Bu fabrikada 2017'de üretilen araç sayısıysa 371 bin.