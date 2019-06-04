Trump, Londra'daki protestolar için 'yalan haber' dedi

ABD Başkanı Trump, Londra’da protesto edildiği gösteriler sorulunca ‘çoğu yalan haber’ dedi. Trump İngiltere’de protestodan çok sevgi gösterisiyle karşılaştığını öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump İngiltere ziyareti sırasında Londra’da binlerce kişinin katıldığı bir gösteriyle protesto edildi.

İngiltere Başbakanı Theresa May ile ortak basın toplantısında konuşan Trump, protesto gösterilerinin abartıldığını öne sürerek İngiltere’de “büyük bir sevgiyle” karşılandığını söyledi.

Trump gösterilerle ilgili soru üzerine Trump “Hangi protestolar? Ben protesto görmüyorum. Bugün geldiğimde küçük bir protesto gördüm. Çok küçük. Yani çoğu yalan haber” diye konuştu.

Londra’daki protesto gösterisinde bir konuşma yapan İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn’in kendisiyle görüşme talebinde bulunduğunu söyleyen Trump, bu talebi reddettiğini belirtti.

Trump, İngiltere ziyaretinin başından beri Twitter üzerinden atıştığı Londra Belediye Başkanı Sadık Han ile Corbyn’i “negatif güçler” olarak niteledi.

'BREXIT SONRASI TİCARET ÜÇ KATINA ÇIKACAK'

İngiltere ile ABD arasındaki ittifakı “dünyanın şu ana kadar gördüğü en büyük ittifak” olarak öven Trump, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması sonrası ticari ilişkilerinin daha da güçleneceğini söyledi.

Brexit sonrası İngiltere ile “harika bir ticari anlaşma”ya imza atacaklarını kaydeden Trump, iki ülke arasındaki ticaretin şimdikinin iki-üç katına çıkacağını söyledi.

İngiltere Başbakanı May ile Huawei konusunu da görüştüklerini söyleyen Trump iki ülkenin bu konuda anlaşacaklarını ve ABD’nin istihbarat paylaşımında herhangi bir kısıtlamaya gitmeyeceğini kaydetti.

May de ABD ile ilişkilerinin “özel” olduğunu belirterek iki ülkenin Rusya’ya ve Suriye’ye yaklaşımlarındaki ortaklığı vurguladı.

