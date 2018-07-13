Trump: Londra'da hoş karşılanmadığımı hissediyorum

ABD Başkanı Donald Trump, protestolar sebebiyle Londra'da 'hoş karşılanmadığını' hissettiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Londra'da kendi ziyaretine karşı protestolar sebebiyle "hoş karşılanmadığını" hissettiğini belirtti.

Trump, daha önceki açıklamasında Londra'da yaşayanlar için "beni çok seviyorlar" ifadelerini kullanmıştı. Ancak Trump, protestolara dair konuşarak "sanırım benim rahatsız hissetmem için yapıyorlar, Londra'ya gitmem için bir sebep yok" ifadelerini kullandı.

"Eskiden Londra'yı bir kent olarak çok severdim" diyen Trump, "Oraya uzun süredir gitmedim. Ancak beni rahatsız hissettiriyorlarsa neden orada kalayım?" diye sordu.

Trump'ın Londra'da yalnızca bir gece kalacağı belirtiliyor.