Trump: Kuzey Kore zirvenin iptal olduğuna dair bize bilgi vermedi

ABD Başkanı Donald Trump, KDHC lideri ile görüşmesinin iptal olup olmadığına dair bilgi sahibi olmadıklarını söyledi. Trump "Görmemiz gerekecek" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisiyle Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong Un arasında yapılacak görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine dair bilgi sahibi olmadıklarını belirtti.

Konuyla ilgili bilgilendirilmediklerini söyleyen Trump, "Görmemiz gerecek" diye konuştu.

Trump, "Bir karar yok, bize hiçbir bilgi verilmedi. Hiçbir şey görmedik, hiçbir şey duymadık" ifadelerini kullandı.

KDHC'nin Güney Kore ile görüşmelerini "Taleplerin tek taraflı olması" sebebiyle iptal etmesinin ardından, ABD ile görüşmenin yapılıp yapılmayacağı tartışılmaya başlanmıştı.

Güney Kore, KDHC uyarılarına karşın ABD ile askeri tatbikatlarını sürdürüyor.