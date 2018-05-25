Trump: Kore zirvesi gerçekleşebilir

ABD Başkanı Trump, dün KDHC lideri Kim ile 12 Haziran’da planlanan zirveyi iptal ettiğini açıklamasının ardından, bugün yaptığı yeni açıklamada zirvenin planlandığı gibi gerçekleşebileceğini söyledi.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un ile 12 Haziran’da Singapur’da yapılması beklenen zirveyi dün iptal eden ABD Başkanı Donald Trump’tan bugün tersi yönde bir açıklama geldi.

Trump bugün yaptığı açıklamada zirvenin daha önce planlandığı gibi 12 Haziran’da gerçekleşmesinin mümkün olduğunu söyledi.

Trump dünkü açıklamasında KDHC’ye “Nükleer kapasitenizden bahsediyorsunuz, ancak bizimkiler o kadar devasa ve güçlü ki Tanrı'dan onları asla kullanmak zorunda kalmamı umuyorum” diyerek zirveyi iptal etmişti. KDHC ise ABD'nin kararının şaşkınlıkla karşılandığını ve hâlâ barıştan ve diyalogdan yana olduklarını açıklamıştı.

Trump bugün Beyaz Saray çıkışı yaptığı açıklamada, KDHC’nin açıklamasından memnuniyetini belirterek “Ne olacağını göreceğiz. 12’sinde bile olabilir” diye konuştu.

ABD Savunma Bakanı James Mattis’ten de bugün benzer bir mesaj geldi. Mattis eğer diplomatları başarılı olurlarsa zirvenin yeniden gündeme alınacağını açıkladı.