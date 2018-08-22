Trump: Kim Jong-un’la muhtemelen tekrar görüşeceğiz

ABD Başkanı Trump bir söyleşide Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un’la ‘muhtemelen’ tekrar görüşebileceğini söyledi.

Donald Trump, Reuters’a verdiği bir söyleşide 12 Haziran’da düzenlenen Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) lideri Kim Jong-un’la beraber düzenlediği zirveye dair soruları yanıtladı. Trump, KDHC’nin silahsızlanma konusunda samimi olduğuna inandığını söyledi.

ABD Başkanı Trump, KDHC lideri Kim’le alakalı olarak “Ben onu seviyorum, o da beni seviyor” sözlerini kullandı.

Trump, Kore’yle yaptığı anlaşma ve Kim’e dair “Havaya doğru giden her hangi bir balistik füze yok, sadece sessizlik var... Başkan Kim’le çok samimi ilişkilerim var, bence bizi bir arada tutan şey bu” yorumunda bulundu.

Kim ile başka bir buluşmanın yakın olup olmadığı sorusunaysa Trump, “Muhtemelen tekrar görüşeceğiz, ancak şimdilik yorum yapmak istemiyorum” cevabını verirken zaman veya mekan hakkında hiçbir ayrıntı sunmadı.