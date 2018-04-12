Trump: Kim Jong Un ile buluşacağız

ABD Başkanı Donald Trump, KDHC lideri Kim Jong Un'la bir araya gelmeye hazırlandığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) ile temaslara dönük yardımı için Çin’e övgüde bulundu ve kendisi ile KDHC lideri Kim Jong Un'un bir araya geleceği toplantıların kurgulandığını söyledi.

Trump, Çin hakkında “Kuzey Kore sınırında bize gerçekten çok yardımcı oldular. Bir tür anlaşmaya varmamıza yardımcı olma konusunda gerçekten müthişlerdi" dedi.

ABD Başkanı, “Şu anda ben ve Kim Jong Un arasında toplantılar planlanıyor. Bence müthiş olacak. Bence çok saygılı davranacağız ve ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.