Trump Kim Jong-un ile 'Barış Evi'nde buluşmak istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, KDHC lideri Kim Jong-un ile Kore sınırındaki "Barış Evi"nde buluşmak istediğini duyurdu.

Önümüzdeki aylarda Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un ile görüşmesi beklenen ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Trump, görüşmenin gerçekleşeceği yer olmak için pek çok ülkenin değerlendirilmekte olduğunu belirterek, buna karşın kendisinin görüşmenin "Barış Evi"nde yapılmasını istediğini söyledi.

ABD Başkanı'nın görüşmenin gerçekleşmesini talep ettiği Barış Evi, Kore'de Güney-Kuzey sınırında bulunuyor. Trump açıklamasında görüşmenin Barış Evi'nde olmasının "üçüncü bir ülkeden daha temsil edici, önemli ve kalıcı" olacağını savundu.

Barış Evi, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile Kim Jong-un arasındaki görüşmeye de ev sahipliği yapmıştı.