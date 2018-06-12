Trump Kim Jong-un görüşmesi başladı

ABD Başkanı ile KDHC lideri arasındaki zirve başladı. Singapur'da Sentosa Adası'nda buluşan ikili ilk görüşmeyi tamamladı, Trump görüşmenin 'beklenenden iyi' geçtiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un'un katıldığı, son ana kadar gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belirsiz kalan zirve Singapur'un Sentosa Adası'nda başladı. İlk görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Söz konusu görüşme, Trump ile Kim arasında sadece birer tercüman eşliğinde yapıldı. Baş başa görüşmenin ardından 1,5 saat sürmesi öngörülen heyetler arası görüşmelere geçildi. Bunun ardından da çalışma yemeği yenildi.

KDHC'nin 2018 PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları'yla başlayan, Güney Kore ile yakınlaşması ve ABD'ye görüşme teklif etmesiyle devam eden ve 27 Nisan'daki Güney Kore- KDHC zirvesinin ilk önemli ayağını oluşturduğu sürecin bu ikinci aşamasında ana gündem nükleer silahlardan arınma.

Trump yemek sonrası yaptığı açıklamada Kim'le görüşmenin beklenenden daha iyi geçtiğini söyledi.