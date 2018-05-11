Trump-Kim görüşmesine Çin lideri Şi de dahil olabilir

ABD Başkanı Donald Trump'ın, KDHC lideri Kim Jong Un ile görüşmesi sırasında, Çin lideri Şi Cinping'in de Singapur'da olabileceği söyleniyor.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong Un, ABD Başkanı Donald Trump ile Singapur'da görüşme gerçekleştirecek.

Japon gazetesi Mainichi Shimbun'un Washington muhabiri, 12 Haziran'da gerçekleşecek görüşme sırasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de Singapur'da bulunabileceğini iddia etti.

İddiaya göre Kim ve Trump'ın görüşmesine Şi Cinping de dahil olabilir.

Habere kaynak olarak ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nden üst düzey bir müzakereci gösterildi.

Kim Jong Un, Trump ile görüşmesinden önce Çin'e iki ziyaret gerçekleştirerek, iki kere Şi Cinping ile görüşmüştü.