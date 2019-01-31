Trump kendisiyle çelişen istihbarat örgütlerine tepki gösterdi: Okula geri dönün!

ABD Başkanı Donald Trump, İran ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti konusunda kendisiyle çelişen ABD istihbarat örgütlerine tepki göstererek, 'Belki de istihbarat okula geri dönmeli!' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne yönelik olumlu mesajlarının ve İran'ın "tehdit" olduğunu söylemesinin ardından, ABD istihbaratı tam ters yönde açıklama yaparak, KDHC'nin nükleer cephaneliğini imha etmeyeceğini, İran'la nükleer anlaşmanınsa yürümekte olduğunu duyurdu.

ABD istihbaratının ABD Kongresi'nde yaptığı açıklamalara tepki gösteren Trump, Twitter üzerinden açıklama yaparak "Belki de istihbarat okula geri dönmeli!" dedi.

'İRAN KONUSUNDA EDİLGEN VE SAFLAR'

ABD istihbaratının İran konusunda "son derece edilgen" ve "saf" olduğunu savunan Trump, ABD istihbaratının İran konusunda yanıldığını öne sürdü.

Kendisi göreve geldiğinde İran'ın Ortadoğu'da ve başka yerlerde sorun yarattığını iddia eden Trump, ABD'nin nükleer anlaşmasından çekilmesinin ardından durumun değiştiğini, ancak İran'ın hala olası çatışma tehlikesi yarattığını söyledi.

İran'ı yalnızca ekonomik sorunların durduğunu öne süren Trump, ABD istihbaratıyla tartışmasını sürdürdü.

'İSTİHBARATI ZAYIF GÖSTERİYOR'

ABD'li Demokratlar tarafından yapılan açıklamalardaysa Trump'ın ABD istihbaratını zayıf gösterdiği belirtildi.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats, ABD istihbaratının elindeki bilgilerin KDHC'nin nükleer silahlarını ortadan kaldıracağına işaret etmediğini söylemişti.

ABD Başkanı Trump tarafından yapılan açıklamadaysa KDHC ile ABD arasındaki ilişkilerinin "hiç olmadığı kadar iyi" olduğu ve KDHC'nin nükleer testleri durdurduğu belirtildi.

ABD'li Demokrat temsilci Adam Schiff, istihbaratın verdiği bilgilerin "gerçekçi analizler" olduğunu ve "Beyaz Saray'ın dinlememesinin tehlike yarattığını" savundu.