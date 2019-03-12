Trump kendi golf kulubündeki turnuvaya katılmadan şampiyon oldu

ABD Başkanı Donald Trump, kendi golf kulübünde gerçekleştirilen turnuvaya katılmadan turnuvada şampiyonluk kazandı. Trump'ın turnuvayı kazanan kişiyle oynayarak 'eş-şampiyon' olduğu belirtiliyor.

Golfe olan ilgisiyle bilinen ABD Başkanı Donald Trump, kendi golf kulübünde düzenlenen turnuvada "şampiyon" oldu.

Golf.com'un haberine göre turnuvaya katılmayan Trump'ın şampiyonluk kazanması dikkat çekti. 72 yaşındaki Trump'ın, turnuvayı kazanan Ted Virtue ile görüştüğü ve Virtue'ya "Ben oynamadığım için şampiyon oldun" dediği öne sürüldü.

Trump'ın turnuvayı kazanan kişiye meydan okuduğu ve rakibini yendikten sonra kendisini "şampiyon" ilan ettiği, bunun ardından bunun "adil olmadığını" söyleyerek, "eş şampiyonluk" teklif ettiği belirtiliyor.

Trump ile Virtue arasında oynanan oyunlarda hakem bulunmazken, Trump'ın odasına asılan yazıda yalnızca "eş-şampiyon" olduğundan da bahsedilmiyor.