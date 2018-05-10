Trump, KDHC’nin serbest bıraktığı ABD’lileri karşıladı

KDHC'nin dün serbest bırakarak ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya teslim ettiği üç ABD'li tutuklu için Washington'daki hava üssünde ABD Başkanı Trump'ın katıldığı karşılama töreni yapıldı.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nde (KDHC) casusluk yaptıkları gerekçesiyle tutuklu olan ve dün Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun ziyareti sırasında serbest bırakılan üç ABD vatandaşı bugün ABD Başkanı Donald Trump tarafından havaalanında karşılandı.

KDHC tarafından serbest bırakılan üç ABD vatandaşının havaalanındaki karşılama törenine Başkan Yardımcısı Pence ve Trump’ın eşi Melania Trump da katıldı. Washington yakınlarında bulunan Andrew Hava Üssü’ndeki karşılama töreni ABD medyasında “kahraman karşılaması” olarak geçti.

Karşılama önceden hazırlamış bir sahnede gerçekleşti. Sahne spot ışıklarıyla aydınlatılırken, arka planda iki büyük vinç tarafından tutulan bir ABD bayrağı vardı. Üç ABD vatandaşını taşıyan uçak büyük bir ABD bayrağının önünde dururken Trump ve eşi uçağın içine girdi, diğer yetkililer dışarıda bekledi.

Donald Trump 3 ABD'liyle birlikte uçaktan çıktıktan sonra yaptığı açıklamada KDHC lideri Kim Jong Un’a teşekkür ederek “açıkçası bunun buluşmadan önce gerçekleşeceğini düşünmüyorduk” dedi.

Serbest bırakılan tutuklulardan Kim Dong Chul 2015’te, Tony Kim ve Kim Hak Song ise Trump’ın göreve gelmesinin hemen ardından tutuklanmıştı. Üç kişi de ABD adına casusluk yapmakla suçlanıyordu.

